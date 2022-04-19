Зеленский объявил о начале "битвы за Донбасс"

Украинский лидер заметил сосредоточение российских войск

Владимир Зеленский заявил о начале большой битвы, к которой Украина и Россия готовились все последние недели. Как заявил украинский лидер, началась "битва за Донбасс".

В своем обращении Зеленский заявил, что Россия сосредоточила в Донбассе достаточное количество сил. Тем не менее, по его словам, украинская сторона готова сражаться, и "не отдаст ничего украинского", заявил он в Telegram.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 17 апреля заявил, что Зеленский должен незамедлительно отвести войска из Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, украинскому лидеру следует признать Крым российским. А глава Чечни Рамзан Кадыров утром 18 апреля сообщил о начале "конкретной" спецоперации на Украине. Силам ВСУ Кадыров посоветовал сдаться, во избежание жертв.

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