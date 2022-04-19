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Крупный пожар уничтожил два здания в германском Везеле

09:25
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Пострадали пять человек

Трехэтажный многоквартирный дом сгорел в городе Везель на западе Германии. Огонь перекинулся на соседнее здание, которому также нанесен ущерб. Сообщается о пяти пострадавших.

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Пожар вспыхнул в ночь на вторник в квартире на первом этаже. Огонь быстро распространился на все здание, а затем перекинулся на соседний дом. Жильцов эвакуировали. В больницу с отравлением угарным газом доставлены пять человек, передает ТАСС.

Что стало причиной возгорания, пока неясно. Материальный ущерб, нанесенный обоим зданиям, оценивается в 750 тысяч евро. Здание настолько сильно повреждено, что больше не пригодно для проживания.

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