"Мне очень стыдно": пленный солдат ВСУ расплакался перед камерами

Наступление на позиции радикалов продолжается

Новые данные о ходе спецоперации по защите Донбасса. Ночью ВКС России поразили 60 военных объектов Украины, в том числе три пункта управления. Уничтожили два склада хранения тактических ракет "Точка-У". А в небе над Донбассом наши ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29. Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о начале штурма территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются националисты.

Шквальный огонь из реактивных установок. С воздуха артиллеристов поддерживает авиация. Российские подразделения наносят удары по заводу "Азовсталь". Точнее, бункерам, в которых укрываются националисты. И вряд ли бетонные укрепления, пусть даже глубиной в шесть этажей, их спасут. Перекрытия трещат по швам. А воронки такие, что проваливаются армейские грузовики. Оставленные радикалами позиции зачищают ополченцы.

Бойцы Росгвардии и народной милиции ДНР проверяют отбитые дома в Левобережном районе города. Он вплотную примыкает к заводу. Местами диверсионные группы радикалов еще оказывают сопротивление.

Боевиков, которые появляются в оконных проемах и пытаются отстреливаться, уничтожают снайперы. В захваченных подземных опорных пунктах штурмовые группы находят брошенные боеприпасы. Вот переносные зенитно-ракетные комплексы. А это противопехотные мины большой мощности. Ополченцы говорят: с таким арсеналом могла еще месяц обороняться целая рота. Но националисты просто не выдерживают натиска и бегут.

Экипажи российских многоцелевых истребителей Су-34 уничтожают бронетехнику националистов. И сразу возвращаются на базу. Перезарядить ракеты. И подготовиться к новой атаке на колонны ВСУ.

Наступление на позиции радикалов идет по всей линии соприкосновения. Ударами авиации ликвидированы склады с оружием и ГСМ. Огневые точки и места дислокации подразделений ВСУ.

Шапки натянуты на глаза. Они стараются не смотреть в камеру. Это пленные солдаты и офицеры. Воевать до последнего украинца за Киевскую власть больше не хотят. Показательно и то, что каждый второй – в гражданке. То есть понимали - рано или поздно придется бежать. А за бомбежки мирных городов - расплачиваться.

"Я видел много видео, по новостям показывали, что попадаем в гражданские машины. Мне очень неприятно, очень стыдно за свои действия", - рассказал один из пленных.

Еще дня два назад этот воин стрелял по танкам ополченцев из реактивных установок. Сегодня весь в слезах. Кается. Ему дали телефон. Позвонить домой. Успокоить родных, что жив.

Многие пленные, оправдываясь, сочиняют небылицы. Кого ни послушай - служил поваром, связистом, писарем. Людей не убивал. В боевых действиях тоже не участвовал. Сотрудники ФСБ и прокуратуры на слово, конечно, не верят. Каждого пленного ждут проверки. И не исключено - суд.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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