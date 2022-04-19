Западные СМИ признали применение ВСУ запрещенного оружия

Репортеры нашли обломки ракеты "Ураган"

Запад продолжает активно накачивать Украину оружием, в том числе наступательным. В рамках так называемой военной помощи Киеву Вашингтон намерен отправить гаубицы и обучить стрельбе из них украинских националистов. И на этом фоне настоящей сенсацией выглядит разоблачительная статья, вышедшая в одном из ведущих изданий США, об использовании ВСУ запрещённых боеприпасов против мирных жителей.

Одно из самых громких разоблачений с момента начала спецоперации. О применении украинскими силовиками запрещенных кассетных боеприпасов написала The New York Times – флагман американской прессы. Журналисты исследовали район села Гусаровки – к юго-востоку от Харькова – в начале марта это место подверглось мощному обстрелу. Репортеры нашли обломки ракеты "Ураган" и пришли к выводу – ее выпустили ВСУ.

"Кассетный боеприпас, который упал рядом с домом господина Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Основываясь на доказательствах, рассмотренных New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, которые пытались вернуть этот район", - пишет СМИ.

Известно, что в ходе последующих обстрелов в направлении Гусаровки также со стороны ВСУ погибли как минимум два человека. Кассетные боеприпасы – это, по сути, металлическая оболочка, наполненная любыми поражающими элементами. И попадание в населенный пункт из-за огромного количества осколков влечет жертвы среди мирных граждан. Именно поэтому в 2010-м году использование кассетных боеприпасов запретили международной Конвенцией. Но Киев применяет такие снаряды. При обстреле центра Донецка 14 марта погибли 23 человека. 8 апреля на железнодорожном вокзале в Краматорске было больше 50 жертв.

Минобороны Украины отказалось комментировать обстрел в Гусаровке, подчеркивает New York Times. Об оружии, которым Вашингтон снабжает ВСУ, журналисты спросили и пресс-секретаря Белого дома.

"Я не буду спекулировать на пустых угрозах Путина или российского руководства. Мы отправили рекордное количество помощи в сфере безопасности в течение первого года президентства Байдена. Больше, чем при любом другом президенте за всю историю", - сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В минувшие выходные на Украину прибыли четыре самолета с вооружениями из нового пакета помощи объемом в 800 миллионов долларов. По данным CNN, Киеву отправляют 11 вертолетов Ми-17, 300 дронов-"камикадзе" и 18 гаубиц. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что американские военные начинают учить украинских силовиков применять это вооружение.

"Это правда, мы считаем, что сможем начать обучение украинских военных работать с гаубицами, которые вскоре будут переданы. Обучение будет проходить за пределами Украины", - сказал он.

В Белом доме также подтвердили: планов организации визита Джо Байдена в Киев нет. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что хозяин Белого дома просто обязан посетить Украину и увидеть, что там происходит. Но Байдену и без того тревожно. Камеры зафиксировали, как президента США напугал кролик. Ростовая кукла - традиционный участник пасхальных торжеств в Америке - незаметно подошёл к американскому президенту, который общался с гражданами.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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