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В Донбасс из Москвы отправили первую партию помощи для зоопарков

11:50
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Закуплено около 4 тонн кормов

Во вторник из Москвы отправляют в Донбасс первую партию помощи для зоопарков и приютов для животных. Её удалось собрать в рамках всероссийской кампании "ЗооДруг".

За первые две недели сотни неравнодушных людей внесли полтора миллиона рублей пожертвований, было закуплено около четырёх тонн кормов для собак и кошек, свыше 13 тонн пшена. А также лекарства, стройматериалы для вольеров, бытовую химию и другие необходимые товары.

Пункт сбора "ЗооДруг" действует в гуманитарном центре Общественной палаты России.

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