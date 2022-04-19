На берегу Финского залива нашли замерзающего детеныша тюленя

Сейчас животное доставили в Центр спасения морских млекопитающих

Боролся за жизнь из последних сил - на территории Ленинградской АЭС нашли замерзающего тюленёнка. Полуторамесячного детёныша "прибило" к берегу вместе с остатками тающего льда. Он сильно истощён и без помощи человека просто не выживет.

Детеныш, видимо, проделал долгий путь в одиночестве, говорят экологи, и ему очень повезло. Из Финского залива выбрался отдохнуть и погреться на солнышке на охраняемую территорию Ленинградской атомной электростанции. Там его и подобрали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию.

"Военнослужащие сообщили о находке экологам. Выяснилось, что тюлененку примерно 1,5 месяца, он сильно истощен и самостоятельно не выживет. Росгвардейцы оказали помощь в доставке животного в центр реабилитации", - рассказал руководитель пресс-службы СЗО Росгвардии Анатолий Фомичев.

Самое главное сейчас - дать ему отдохнуть и успокоиться. Даже кормить пока стараются пореже, чтобы не пугать. Хотя весит щенок всего 11 килограммов - втрое меньше, чем полагается для его полутора месяцев. Это первый пациент Центра реабилитации ластоногих в нынешнем году.

Весной, когда в Финском заливе и на Ладожском озере начинает таять лёд, огромные торосы раскалываются, и иногда разлучают целые тюленьи семьи. Мамы порой оказываются оторванными от своих новорожденных детёнышей и щенкам приходится бороться за жизнь самостоятельно.

Иногда тюленят подхватывает течение и выносит в Неву, которая соединяет Ладогу и Балтийское море. Барахтающихся в воде животных нередко замечают в черте города. Они пытаются отдыхать на стремительно тающих льдинках. А порой даже выползают на городские пляжи.

Прямо сейчас по Неве путешествуют три или четыре щенка ладожской кольчатой нерпы. Поймать их не так просто - на берегу они защищаются, пока есть силы. А в воде не подпускают и подавно.

Экологи обращаются ко всем петербуржцам и туристам, любителям прогулок и красивых фотографий на берегу Финского залива. Если кому-то встретится такой ластоногий путешественник, нужно постараться ограничить его движение и вызвать специалистов.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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