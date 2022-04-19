Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Киреева

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герой нашего сюжета - 16-летний Никита Киреев. У мальчика онкологическое заболевание - герминогенная опухоль переднего средостения. Он уже перенёс 4 курса химиотерапии. И лечение дало результат. Но особенность болезни такова, что без высокодозной терапии и трансплантации стволовых клеток высок риск рецидива. Чтобы этого избежать, мальчику нужен препарат стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. Семье взять такую сумму негде.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Никиты. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Никита Киреев готовится к очередному испытанию. За несколько месяцев, что он в больницах, пришлось пережить 4 курса химиотерапии. Но самое сложное - впереди. Все началось в декабре прошлого года. Когда все вокруг готовились праздновать Новый год, Никита и его семья узнали о страшном диагнозе. После обычной простуды он долго не мог выздороветь. Не прекращался кашель. На родине - в Курской области - ему сделали флюорографию и увидели левостороннюю пневмонию.

"Пролечившись в больнице практически месяц, пневмония не вылечилась. И затем нам сделали КТ, на котором, собственно говоря, и сказали, что у нас опухоль", - рассказала мама Никиты Наталия Лактышева.

Родители первое время отказывались верить в диагноз. Но чтобы спасти Никите жизнь, пришлось взять себя в руки и действовать. "Это сложный момент жизни... ну как, смотришь на ребенка - находишь силы и все", - говорит Наталия Лактышева.

У Никиты - огромная опухоль, около 9 сантиметров, в переднем средостении с метастазами в лимфоузлах и легких. Она герминогенная, а это значит - появилась еще на уровне зародыша и начала развиваться с самого рождения. Медлить было нельзя. Уже несколько месяцев мальчик лечится в онкоцентре имени Блохина.

"Тяжело было... поначалу тяжело было. Надо было просто освоиться тут", - говорит Никита Киреев.

Сейчас, говорит, стало немного легче. Но очень скучает по своей любимой собаке. Да и без друзей тяжело. "Часто бывает, спрашивают: "Что так долго нету?" И всякое другое. Говорю, что серьезное заболевание. И все", - рассказал Никита Киреев.

Но заболевание не просто серьезное, а очень опасное. "Выживаемость 30 процентов. Эта группа больных она очень сложная. И сложность этих пациентов с этой локализацией заключается в радикальном удалении опухоли. Потому что, если опухоль не удалена, рецидив заболевания и прогрессирование мгновенно наступают, несмотря на проводимое лечение", - сообщил заведующий хирургическим отделением №2 с применением химиотерапии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Анатолий Казанцев.

Но врачи говорят: у Никиты есть хорошие шансы побороть болезнь. Для этого ему необходимо не только вырезать опухоль, но и полностью удалить из организма злокачественные клетки с помощью высокодозной химиотерапии. Одновременно будут проводить аутотрансплантацию стволовых клеток.

"Это те клетки, которые были заготовлены у ребенка на определенном этапе лечения и подливаться они будут после проведения химиотерапии с высокими дозами препаратов для того, чтобы побыстрей восстановить его кроветворение, поскольку этой химиотерапией, помимо злых опухолевых клеток, будут уничтожены и другие клетки, которые необходимы для нормального функционирования", - рассказала врач-детский онколог отделения трансплантации костного мозга ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Ирина Костарева.

Чтобы лечение было эффективным, Никите необходим препарат Тепадина. Без него риск возникновения рецидива и присоединения инфекций будет очень высоким. А это значит - Никите он жизненно необходим. Но родители самостоятельно не могут купить лекарство, которое стоит больше двух с половиной миллионов рублей. Поэтому семья просит помощи у зрителей нашего канала. Несмотря на тяжелое лечение, Никита старается не падать духом. Тем более, что у него есть мечта - стать программистом. "Хочу что-то свое сделать. Какие-то сделать программы, которые помогут людям", - говорит он.

Поэтому даже в больнице времени зря не теряет. И когда чувствует себя хорошо, сидит за учебниками. Это помогает хоть ненадолго забыть о тяжёлой болезни.

Екатерина Гоголева, Александр Медведев, "ТВ Центр".

Лечение Никиты Киреева нельзя откладывать. Помощь нужна как можно скорее. А сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никиты Киреева, программа 1398

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"