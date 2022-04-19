Трамп призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров

Экс-президент уверен, что при нем конфликта удалось бы избежать

России и Украине необходимо сесть за стол переговоров. Москва и Киев должны выработать соглашение, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение", - цитирует экс-президента американское издание The Hill.

Газета напоминает, что Трамп подвергся резкой критике в США за свои комментарии после начала военной операции на Украине. Тогда бывший хозяин Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин оказался мудрее американского руководства и обыграл нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Кроме того, Трамп уверен: если бы он остался на посту президента, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

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