Начался штурм "Азовстали"

Поддержку оказывают российские авиация и артиллерия

Специальные группы начали штурм комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация - это авиация и артиллерия" - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-24", его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что находящиеся на территории "Азовстали" украинские военные в ближайшее время сдадутся. Басурин также рассказал, что жилые кварталы Мариуполя уже полностью контролируются силами ДНР.

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