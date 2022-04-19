ФСБ ликвидировала 38 подпольных оружейных мастерских

Изъято более 500 единиц оружия

Масштабные обыски у подпольных оружейников провела Федеральная служба безопасности в 33 российских регионах. В результате операции, которая проводилась совместно с МВД и Росгвардией, ликвидировано 38 подпольных мастерских.

"Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ изъяли во время обысков 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Найдены пулеметы, пистолеты и револьверы, более 200 винтовок и карабинов. В схронах обнаружилось свыше 50 кг взрывчатых веществ, ручные гранаты и артиллерийские боеприпасы, десятки тысяч патронов.

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