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ФСБ ликвидировала 38 подпольных оружейных мастерских

10:24
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Изъято более 500 единиц оружия

Масштабные обыски у подпольных оружейников провела Федеральная служба безопасности в 33 российских регионах. В результате операции, которая проводилась совместно с МВД и Росгвардией, ликвидировано 38 подпольных мастерских.

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"Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ изъяли во время обысков 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Найдены пулеметы, пистолеты и револьверы, более 200 винтовок и карабинов. В схронах обнаружилось свыше 50 кг взрывчатых веществ, ручные гранаты и артиллерийские боеприпасы, десятки тысяч патронов.

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