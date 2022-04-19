Россиянам рекомендовали пересмотреть знакомые фильмы

Важно создать ощущение безопасности

Психолог дала рекомендации по борьбе с тревожностью в условиях неопределенности.

Сейчас важно создать ощущение стабильности, поэтому стоит перечитывать знакомые книги и пересматривать любимые фильмы.

"Знакомое воспринимается как стабильность, а стабильность - как комфорт. Психика узнает знакомый текст и воспринимает его как "безопасный", - объяснила психолог Анна Ермолаева.

"При этом важно, чтобы книги и фильмы вызывали положительные эмоции. При этом совершенно неважно, какой именно контент вызывает такие чувства – сказки или ужастики. Зависит от самого человека, от личных предпочтений", - пояснила Ермолаева агентству "Москва".

Психолог подчеркнула, что в состоянии тревожности крайне нежелательны резкие перемены в жизни. Лучше не менять работу, не планировать экстремальных поездок, не начинать новое обучение.

"Всего того, что не связано с положительными впечатлениями, удовольствием, что может вызвать возможное волнение, желательно избегать", - заключила она.

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