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Российская авиация уничтожила два склада головных частей ракет "Точка-У"

10:37
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Об этом сообщили в Минобороны

Российская авиация уничтожила два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что уничтожены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

В Минобороны сообщили, что всего с начала специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 487 беспилотников, 252 ЗРК, 2353 танка и других боевых бронированных машин, а также другая военная техника.

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