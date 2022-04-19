Российские ракетные войска за ночь уничтожили более тысячи объектов ВСУ

Сбиты украинский истребитель и четыре беспилотника

Российские ракетные войска и артиллерия минувшей ночью нанесли удары по 1 260 объектам ВСУ. Также уничтожено более десятка опорных пунктов украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно- космических сил России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная", - заявил на брифинге генерал.

По данным Конашенкова, российские силы ПВО перехватили две ракеты "Точка-У". Кроме того, в Донецкой области сбит украинский истребитель МиГ-29 и 4 беспилотника ВСУ.

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