С коронавирусом в России госпитализированы еще 3462 человека

Выявлено 8640 случаев за сутки

За сутки в России госпитализированы 3462 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 8640 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 416 человек, из них госпитализирован только 151.

Выздоровели за сутки 16763 человека. Скончались 235 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18092791 человек. Умерли 373948 зараженных. Вылечились 17407228 заболевших.

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