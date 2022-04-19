Пушилин опроверг сообщения о мирных жителях на "Азовстали"

Тем не менее, информация проверяется

Сообщения о мирных жителях на территории "Азовстали", которую распространяют блокированные на комбинате боевики, не находит подтверждения. Тем не менее, данные проверяются, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мы проверяем всю информацию по гражданским. Но появившаяся в сети информация относительно большого количества детей и взрослых не подтвердилась", - заявил глава ДНР в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее остатки заблокированной на "Азовстали" украинской группировки опубликовали видеообращение с призывом открыть гуманитарный коридор - якобы для выхода из подвалов комбината мирных жителей. Российское командование напомнило, что предложение о сдаче действовало почти сутки, и раньше гуманитарные коридоры открывались неоднократно. Пушилин считает, что оставшиеся на комбинате националисты оружие не сложат.

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