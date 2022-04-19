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Россия обратилась к украинским военным и иностранным наемникам

11:43
  • вторник
  • 19 апреля 2022

От киевского режима не стоит ждать пощады

Минобороны России выпустило обращение к Вооруженным силам Украины и иностранным наемникам.
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Военное ведомство призвало военных "не испытывать судьбу" и сложить оружие. От киевского режима не стоит ждать пощады. 

"Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма", - говорится в сообщении.

Россия гарантирует всем и каждому сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, подчеркнули в Минобороны.

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