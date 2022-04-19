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Бочкарев: Монтаж освещения завершен в залах центров самбо и бокса в "Лужниках"

11:42
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Выполнен монтаж архитектурно-художественного освещения

В залах Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники" завершился монтаж освещения. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения. В вечернее время фасад спорткомплекса со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж", - рассказал Бочкарев.

Кроме того, в вестибюле блока самбо установили медиа-экран, сейчас те же работы выполняются в блоке бокса. Также строители начали благоустраивать территорию.

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