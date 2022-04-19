Лавров объяснил необходимость признания ДНР и ЛНР

У России не было выбора

Украина превратилась в плацдарм для НАТО, ВСУ с начала года все усиливали обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. В этой ситуации у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"У нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Глава российской дипломатии напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием. При том, что Североатлантический альянс, фактически, превратил украинскую территорию в свой плацдарм, Москва не могла проигнорировать подобные заявления.

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