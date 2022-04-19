Это нужно для сохранения исторической памяти

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса.

В настоящее время в российских школах изучение всемирной истории начинается с пятого класса, а истории России - с шестого.

"Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", - сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

В учебном процессе недопустимо негативное отношение к народам Белоруссии и Украины. Минпросвещения не допустит этого.

Ранее российские специалисты проанализировали украинские учебники по истории и выяснили, что в пособиях исторические факты были искажены, а школьников учили ненавидеть Россию.

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