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В России введут изучение истории с первого класса

12:00
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Это нужно для сохранения исторической памяти

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса.
Кравцов: украинских детей готовят к войне на уроках истории

В настоящее время в российских школах изучение  всемирной истории начинается с пятого класса, а истории России - с шестого.

"Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", - сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

В учебном процессе недопустимо негативное отношение к народам Белоруссии и Украины. Минпросвещения не допустит этого.

Ранее российские специалисты проанализировали украинские учебники по истории и выяснили, что в пособиях исторические факты были искажены, а школьников учили ненавидеть Россию.

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