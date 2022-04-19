"Будет важный момент": в МИД заявили о начале следующего этапа спецоперации

Цель Москвы все та же

Россия начала следующий этап специальной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "India Today".

Цель остается той же - полное освобождение Донецкой и Луганской республик. У России нет стремления свергнуть власть на Украине, народ должен сам решить свою политическую судьбу.

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", - заметил министр.

Лавров отметил, что наша страна не рассматривает возможность использования ядерного оружия на Украине. "Речь идет только об обычных вооружениях", - подчеркнул министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность.

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