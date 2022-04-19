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Провокацию против российских военных предотвратили в Харьковской области

12:40
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Готовилась диверсия с применением коктейлей Молотова

Очередную провокацию, направленную на дискредитацию военнослужащих Российской Федерации, предотвратили в Харьковской области сотрудники МВД Луганской народной республики. Украинские боевики готовили диверсию в селе Цуповка.

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"В результате действий правоохранителей на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли Молотова, оружие и боеприпасы", - сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

Подчеркивается, что характер содержимого схрона указывает на планомерную и тщательную подготовку диверсии, передает ТАСС. Как и в предыдущих случаях, украинская сторона намеревалась обвинить российских военных в убийствах мирных жителей.

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