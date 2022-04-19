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Шойгу анонсировал внедрение новых способов ведения боевых действий

12:46
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Это позволит лучше адаптировать войска к современным условиям

Российские Вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Это позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства.

Глава Минобороны также прокомментировал ход спецоперации по защите Донбасса. По словам Шойгу, Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР. Он отметил, что российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Шойгу также заявил, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают всё, чтобы затянуть спецоперацию.

"Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал министр, его слова приводит РИА Новости.

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