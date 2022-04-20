Эксперты ОНФ обсудили организацию школьного питания в условиях санкций

Речь, в частности, зашла о возможностях импортозамещения

Организацию школьного питания в условиях экономических санкций обсудили за круглым столом представители власти и эксперты Общероссийского народного фронта.

Особое внимание уделили качеству школьных обедов. Участники встречи отметили, что жалоб на питание в учебных заведениях становится меньше. А в числе антикризисных мер предложили снять ограничения на поставки фермерской продукции. Говорили о стоимости школьных обедов, оборудования столовых и возможностях импортозамещения, сообщает "ТВ Центр".

"Не стоит объяснять, зачем мы решили провести мероприятие "Импортозамещение в школьном питании". Проблемы могут возникать неожиданные, как сегодня с "Зумом", так и, в общем, ожидаемые - с поставками отдельных видов продукции, оборудования и всего прочего, что ежедневно в 40 тысячах школ используется", - рассказал руководитель проекта "Бюро расследований" ОНФ Валерий Алексеев.

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