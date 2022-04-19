По всей России проходит акция "Без срока давности"

Мероприятия состоялись в Москве и Петербурге

Сегодня в России отмечают День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В разных регионах страны проходит акция "Без срока давности", сообщает "ТВ Центр".

Так, в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета открылась уникальная выставка, на которой представлены рассекреченные материалы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников. А в Москве презентовали сборник архивных документов по так называемому Хабаровскому процессу, на котором судили военнослужащих японской армии, обвиненных в применении химического оружия.

"Видим очень много аналогий того, что творится сегодня на территории современной Украины, где неонацисты также издеваются над гражданским населением, буквально одни и те же приемы, очень много схожих действий. И для нас, конечно, очевидно, что преступления, которые совершаются неонацистами на территории современной Украины, должны также быть подвержены наказанию", - заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

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