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В Кремле прокомментировали идею преподавать историю семилеткам

13:02
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Отдельных уроков истории не будет

В Кремле отреагировали на инициативу Минпросвещения ввести преподавание истории с первого класса.

"Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Минпросвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что лучше начать преподавание с истории России, но в целом, этот вопрос должны решить специалисты.

Ранее Министерство просвещения предложило ввести изучение истории в российских школах с первого класса. В настоящее время в российских школах изучение всемирной истории начинается с пятого класса, а истории России - с шестого.

Позже министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется, изучать ее будут в рамках других предметов.

"Уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины", - объяснил глава ведомства.

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