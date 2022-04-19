В Москве за незаконную банковскую деятельность задержали трех человек

Возбуждено дело

В Москве задержаны неоднократно судимый мужчина и две женщины, которых подозревают в организации незаконной банковской деятельности с оборотом в два миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело.

В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 11 обысков. Изъяты десятки печатей фирм-однодневок. Компьютерная техника, мобильные телефоны. А также папки с финансово-хозяйственной документацией. Установлено, что незаконный доход аферистов превысил 370 миллионов рублей.

"В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5%", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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