Шойгу заявил о возросшей в десятки раз эффективности "Калибров"

Российская армия получила новые системы связи

Новые системы связи, поступившие на вооружение российской армии, позволили в десятки раз сократить время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал". В ней используются передовые технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", - сообщил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что новые способы организации связи позволяют обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических условиях и преодолевать помехи. Эти системы апробированы во время операций за пределами России, приводит комментарий министра РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"