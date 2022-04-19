Московский эндокринный завод усиливает импортозамещение

Предприятия приспосабливаются к санкциям

Более сотни лекарственных наименований поступают в наши аптеки исключительно с отечественных заводов. Столичные фармацевтические фирмы при поддержке города готовы выпускать социально значимые аналоги многих импортных препаратов.

Здесь побеждают боль. Московский эндокринный завод обеспечивает анальгетиками и препаратами анестезии всю страну. Паллиативная помощь тоже невозможна без таких лекарств. И это производство действующие санкции никак не затронут, уверяют фармацевты. То самое импортозамещение здесь началось еще несколько лет назад.

"У нас используются - в частности, в упаковках - отечественные материалы, поэтому мы можем работать в условиях санкций согласно производственному плану", - рассказала начальник цеха Московского эндокринного завода Елена Петухова.

Аналоги составляющих компонентов лекарств, которые раньше закупали в Европе и Америке, уже нашли в Индии и Китае. И, конечно же, в нашей стране. В ближайшее время завод приступит к производству собственного сырья. В Брянской области построили филиал завода. Здесь будут выращивать мак для лекарственных нужд и одновременно обеспечивать им пищевую промышленность.

"Его общая мощность - 30 тонн в год. Это будут и крупнотоннажные производства, и мелкосерийные. Мы будем производить там субстанции как для собственных препаратов, так и для других отечественных производителей лекарственных средств", - сообщила заместитель генерального директора, директор производственной площадки Московского эндокринного завода Анастасия Овчинникова.

Филиал по выращиванию собственного сырья в Брянской области создан на базе бывшего сельхозпредприятия. И такая реорганизация производств позволит развернуться отечественным фармпроизводителям на новых площадках. А еще помогут льготы и субсидии со стороны государства. Например, за последние годы в 10 раз увеличились инвестиции в Московский эндокринный завод.

"В одном случае - модернизировано производство. В других случаях, соответственно созданы новые производственные мощности, с которых уже сейчас поставляется продукция для нашей системы здравоохранения. Это, конечно же, и мощные механизмы поддержки этой отрасли в части гарантированного спроса и, безусловно, это огромный проект по импортозамещению", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уже больше сотни лекарственных наименований поступают в наши аптеки исключительно с российских заводов. А здесь, на Московском эндокринном заводе, доля импортозамещающей продукции составляет почти половину от общего объема.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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