Арестована мать, выбросившая младенца в мусоропровод в Москве

Женщина пробудет под стражей до 14 июня

Бутырский районный суд избрал меру пресечения в отношении 42-летней москвички, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусоропровод. Женщина пробудет под стражей два месяца, до 14 июня 2022 года.

Женщина уже призналась, что 14 апреля родила девочку в ванной комнате, завернула ребенка в полотенце, положила в пакет и от неё избавилась. Найти подозреваемую удалось по горячим следам. После медицинского обследования, мать допросили.

Новорожденной повезло - она не получила серьезных повреждений, кроме того, ее довольно быстро нашли, и она не успела замерзнуть. В тот же день девочку госпитализировали в детскую городскую больницу, где она до сих пор находится под наблюдением врачей.

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