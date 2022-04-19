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Московская компания рискует лишиться автомобиля из-за долгов

15:05
  • вторник
  • 19 апреля 2022

В ЦОДД призывают не пренебрегать оплатой штрафов

Долг в полмиллиона рублей и 270 нарушений, в том числе за неправильную парковку. Это стало поводом изъятия судебными приставами иномарки у одной из столичных компаний.

Машина находилась на подземной парковке. Как только началась погрузка автомобиля, на место приехал генеральный директор компании. Теперь у него есть пять дней, чтоб погасить долг. Но если этого не произойдет, то будет назначен исполнительный сбор в два с половиной миллиона. Спустя же 10 дней машину и вовсе могут выставить на торги. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, в ЦОДД вновь призывают не пренебрегать оплатой штрафов.

"Проверить наличие штрафов можно в приложении "Парковки России" или на сайте мэра Москвы. Официальным способом уведомления о наличии штрафов является почтовое отправление по тому адресу, которое вы указали при регистрации автомобиля в ГИБДД", - сообщила представитель пресс-службы "Московского паркинга" Татьяна Корнева.

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