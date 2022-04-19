Записаться на экскурсию все желающие могут на портале "Узнай Москву"

Древний Египет и Римская империя, Французский ренессанс и Русский модерн. В Москве проходят Дни культурного наследия. Более 100 городских усадеб и особняков, которые в обычное время закрыты для посторонних глаз, можно увидеть не только снаружи, но и изнутри! Причём, бесплатно.

Пройдя через старинный конный двор с теперь уже виртуальными лошадьми, экскурсанты проходят внутрь особняка Дурасова, что на Покровском бульваре. Дом с шестиколонным портиком постройки 18 века история связала с именами архитектора - Матвея Казакова и Матвея Мамонова, а также самого Наполеона.

"Во время Отечественной войны 1812 года в этом здании располагалась ставка генерала голландца Ван Дедем де Гельдера. Он был очень известным генералом того времени. Естественно, это означает, что в это здание мог приезжать Наполеон. Есть такая легенда, что по этой чугунной лестнице он тоже и ходил", - рассказала проректор Высшей школы экономики Ирина Мартусевич.

Путешествие по истории особняка Дурасова – одна из новинок ежегодной программы Дней исторического и культурного наследия. В этом году акция проходит уже в 22-й раз.

Пережив разные эпохи и сменив немало владельцев, сейчас дом Дурасова на Покровском бульваре - это часть учебного кампуса Высшей школы экономики и режимный объект. А потому познакомиться с ним в Дни исторического и культурного наследия, пожалуй, единственная возможность попасть сюда на экскурсию.

В рамках акции свои двери для горожан откроют ещё почти 100 исторических особняков, доступ в которые в обычное время ограничен.

"В этих 100 памятниках мы подготовили более 300 мероприятий. Мероприятия разделены по блокам. Это посещение объектов культурного наследия 17-18 веков – так называемый блок Москва под сводами, кроме того отдельный блок по посещению московских усадеб, отдельный блок по особнякам периода модерна, отдельный блок по советской архитектуре", - сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Из всей программы искусствовед Татьяна Пушкарева выбрала к посещению Городскую усадьбу Морозовых в Подсосенском переулке. Нарядный двухэтажный особняк 19 века известен тем, что его перестраивал Федор Шехтель.

"Уникальность этого имени для нашей культуры в том, что он интегрировал мировую художественную культуру в отечественную российскую культуру. И в Москве, которая сама по себе является сокровищницей - таким сундуком сокровищ - его особняки это что-то особенное!" – говорит Татьяна Пушкарева.

Залы - как разные эпохи! Проходя в дом сквозь своды Древнего Египта, посетители внезапно переносились то в золотой век Римской империи, то в эру французского ренессанса. А в хозяйских апартаментах затаилось Средневековье, где от посторонних глаз сокрыта жемчужина - готический кабинет с серией врубелевских панно о Фаусте и Мефистофиле, а также библиотека с оригинальной обстановкой. Кроме полотен Врубеля, всё в доме - и отделка, и предметы интерьера - шедевры, сохранившиеся почти такими, какими они были при хозяевах.

"Сейчас, к счастью, принято решение о комплексной реставрации, которая должна начаться, согласно плану, в течение этого года", - отметил культуролог, гид Вадим Савенок.

Записаться на экскурсию, а также посмотреть весь список культурных объектов-участников акции все желающие могут на портале "Узнай Москву". Посетить их можно бесплатно до 31 мая.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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