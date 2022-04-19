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В Москве стартовал сезон велопроката

15:16
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Цены не изменились

10-й юбилейный сезон открыт! В Москве заработал городской велопрокат. В этом году для москвичей и гостей столицы подготовили более 7,5 тысяч велосипедов, в том числе 500 электрических. Весь двухколёсный транспорт проверили, отремонтировали и обновили дизайн. Теперь он будет в оранжевом цвете в стиле других сервисов аренды.

Цены на прокат не изменились. А в мае добавят новый прогулочный тариф - более удобный для туристов. По традиции, станции с велосипедами расположены у метро и в популярных общественных местах, сообщает "ТВ Центр".

"Мы постараемся расширить в этом году традиционную уже сеть велопроката городского. Уже сейчас появятся новые станции в Сколково, которых раньше не было. Что очень важно для нас и приятно, что почти 60 процентов поездок, которые делаются на городских велосипедах, они делаются с транспортной целью", - сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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