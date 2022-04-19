В Кремле поддержали проект правовой помощи россиянам за рубежом

Соотечественники сталкиваются с отвратительными проявлениями русофобии

Любые инициативы, направленные на помощь соотечественникам за рубежом, достойны высокой оценки. Русские сегодня сталкиваются с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в разных странах мира, это недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В нынешнее время… наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым", - сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал инициативу Ассоциации юристов России - международный гуманитарный проект по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом. В его рамках юристы будут оказывать бесплатные консультации, предоставлять правовую информацию, помогать с составлением жалоб. Уже работает горячая линия и портал "За права соотечественников", передает ТАСС.

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