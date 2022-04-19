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Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 2:00 в пасхальную ночь

13:31
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Будет продлена работа и наиболее востребованных автобусных маршрутов

Работу метро и Московского центрального кольца (МЦК) в пасхальную ночь продлят до 2:00. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин. Всего будет работать 38 бесплатных автобусных маршрутов.

Кроме того, наиболее востребованные 136 маршрутов автобусов, семь маршрутов электробусов и 16 маршрутов трамвая будут работать до 3:30. 16 ночных маршрутов будет работать в обычном режиме.

Также 24 апреля, 1 и 3 мая будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области.

В столичной мэрии также сообщили, что 1, 2, 3, 9 и 10 мая парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 8 мая парковка будет также бесплатной, за исключением улиц, на которых действует повышенный тариф.

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