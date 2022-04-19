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Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды

13:30
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Московская неделя призвана стать консолидирующим мероприятием для отечественной индустрии моды

Сейчас российская индустрия моды испытывает серьезное давление из-за санкций. Дизайнеры из нашей страны лишились множества привычных площадок, кроме того, нарушены цепочки поставок.

Столичное правительство решило поддержать проведение первой Московской недели моды. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Главное событие российской индустрии моды пройдет в парке "Зарядье" в июне.

Благодаря поддержке города у дизайнеров, владельцев шоурумов, профильных образовательных учреждений появится возможность заявить о себе, представить актуальные коллекции, найти новых партнеров и клиентов.

Кроме того, Московская неделя моды станет знаковым туристическим мероприятием города. Как ожидается, ее посетят более 10 тысяч человек, сообщает АГН "Москва".

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