Собянин принял решение об увеличении авансирования по государственным контрактам

Все социальные обязательства будут выполнены

Правительство Москвы приняло решение авансировать до 100% платежей по государственным контрактам.

Соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин. Мера необходима для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей госконтрактов.

"Новый порядок авансирования будет способствовать безусловному выполнению государственных контрактов и, соответственно, социальных обязательств перед москвичами и реализации программ развития города", - заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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