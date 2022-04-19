ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял решение об увеличении авансирования по государственным контрактам

13:37
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Все социальные обязательства будут выполнены

Правительство Москвы приняло решение авансировать до 100% платежей по государственным контрактам.

Соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин. Мера необходима для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей госконтрактов.  

"Новый порядок авансирования будет способствовать безусловному выполнению государственных контрактов и, соответственно, социальных обязательств перед москвичами и реализации программ развития города", - заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.