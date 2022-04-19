В российских школах ввели поднятие флага и исполнение гимна

Новый порядок начала учебной недели вступит в силу с 1 сентября

Российские школьники будут начинать учебную неделю с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Такой порядок решено ввести с 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага", - заявил Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила в правде!", который проходит в Музее Победы.

Глава Минпросвещения также пояснил свои слова о необходимости изучать историю с первого класса. Кравцов уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируют. Однако уже с начальной школы в рамках предмета "Окружающий мир" можно обсуждать историю своего края, приводит слова министра РИА Новости.

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