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ЦБ готовит иски для разморозки резервов

14:05
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Из-за действий Запада пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля

Как сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор намерен добиваться разморозки своих золотовалютных резервах за рубежом.
Набиуллина объяснила денежно-кредитную политику ЦБ

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", - заметила спикер (цитата по ТАСС).

При этом Набиуллина уточнила, что ввести дополнительные нормы валютного контроля пришлось именно из-за заморозки части резервов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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