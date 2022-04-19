ЦБ готовит иски для разморозки резервов

Из-за действий Запада пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля

Как сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор намерен добиваться разморозки своих золотовалютных резервах за рубежом.

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", - заметила спикер (цитата по ТАСС).

При этом Набиуллина уточнила, что ввести дополнительные нормы валютного контроля пришлось именно из-за заморозки части резервов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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