Российскую делегацию на встрече G20 возглавит Силуанов

Встречи будут проходить в гибридном формате

Делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне возглавит министр финансов страны Антон Силуанов.

"Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20", - сообщила пресс-служба Минфина.

Встречи будут проходить в гибридном формате, участники смогут в том числе подключаться удаленно. В каком формате будет работать российская делегация, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Джо Байдена исключить Россию из Группы двадцати, отметив, что "ничего смертельного не произойдет". При этом Москва не отказывается ориентироваться на мнение других участников формата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"