ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российскую делегацию на встрече G20 возглавит Силуанов

14:10
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Встречи будут проходить в гибридном формате

Делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне возглавит министр финансов страны Антон Силуанов.

США отказались от всех встреч на саммите G20 с участием россиян
США пытались убедить Индонезию не пускать Путина на саммит G20

"Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20", - сообщила пресс-служба Минфина.

Встречи будут проходить в гибридном формате, участники смогут в том числе подключаться удаленно. В каком формате будет работать российская делегация, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Джо Байдена исключить Россию из Группы двадцати, отметив, что "ничего смертельного не произойдет". При этом Москва не отказывается ориентироваться на мнение других участников формата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.