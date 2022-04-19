"Неблагодарные!": Отец Макрона раскритиковал французов за нелюбовь к сыну

Президентство главы государства вызывает восхищение у родственника

Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон на 90% одобряет политику сына на посту главы государства.

Об этом он заявил в интервью Est Republicain. Макрон-старший заметил, что его сын делает все, ради благосостояния французов, однако те отвечают ему неблагодарностью.

"Я восхищаюсь тем, как он сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны - в этом нет ничего нового", - заметил отец французского лидера (цитата по РИА Новости).

Жан-Мишель заметил, что "не является последователем секты Макрона", так как не может согласиться с сыном на все 100%.

Франция выбирает нового президента. Первый тур прошел 10 апреля, в лидеры выбились действующий президент Эммануэль Макрон (27,84%) и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,15%). Никто из них не набрал достаточного количества голосов. Объявлен второй тур, который состоится 24 апреля.

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