ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Неблагодарные!": Отец Макрона раскритиковал французов за нелюбовь к сыну

14:16
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Президентство главы государства вызывает восхищение у родственника

Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон на 90% одобряет политику сына на посту главы государства.
Макрон назвал переговоры с Путиным своим долгом

Об этом он заявил в интервью Est Republicain. Макрон-старший заметил, что его сын делает все, ради благосостояния французов, однако те отвечают ему неблагодарностью.

"Я восхищаюсь тем, как он сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны - в этом нет ничего нового", - заметил отец французского лидера (цитата по РИА Новости). 

Жан-Мишель заметил, что "не является последователем секты Макрона", так как не может согласиться с сыном на все 100%.

Франция выбирает нового президента. Первый тур прошел 10 апреля, в лидеры выбились действующий президент Эммануэль Макрон (27,84%) и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,15%). Никто из них не набрал достаточного количества голосов. Объявлен второй тур, который состоится 24 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.