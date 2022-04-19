Литва запретила георгиевскую ленточку

А также символы Z и V

Сейм Литвы запретил ношение георгиевской ленточки, а также написание в публичном пространстве букв Z и V, передает ТАСС.

Уточняется, что поправки внесены в кодекс административных правонарушений. Они приняты 124 голосами при двух воздержавшихся и одном против.

"Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины", - сказала парламентарий Моника Ошмянскене. Нарушителям грозят штрафы - от 300 до 700 евро для физических лиц.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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