Боевикам на "Азовстали" объявили пат

Единственный шанс – сложить оружие

Киев пригрозил блокированным на комбинате в Мариуполе боевикам "Азова" (запрещенного в России нацбатальона) репрессиями, если те решат сдаться. В России же их, как военных преступников, ждет трибунал – так что окруженные оказались в патовой ситуации, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Понимают ли они и осознают ли это, трудно сказать. Наверняка руководство понимает и пытается найти какие-то варианты. Но кроме как сложить оружие и остаться в живых у них больше шансов нет", - сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".

Российские вооруженные силы 19 апреля снова предложили украинским националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате "Азовсталь", сдваться. С полудня объявлен режим тишины. Окруженные могут выйти без оружия до 16:00.

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