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Президент Финляндии заболел ковидом

14:37
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Политик продолжает работу удаленно

Президент Финляндии Саули Ниинистё сдал положительный тест на коронавирус, передает Reuters.

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Политику 73 года.

"Несмотря на заболевание, президент Ниинистё чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно", - сказано в сообщении канцелярии главы государства. Визит Ниинистё в Норвегию отложен.

Ранее госсовет Финляндии принял решение о продлении ограничений на границах страны, введенных из-за пандемии COVID-19, до 8 мая. Въезжающим из не входящих в ЕС или Шенгенскую зону стран необходимо предъявить сертификат о вакцинации или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев ковиде.

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