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Ефимов: Застройщики Москвы с марта получили отсрочку по банковским гарантиям на ₽1,3 млрд

14:29
  • вторник
  • 19 апреля 2022

В властям обратились 11 собственников земельных участков

Более 10 застройщиков Москвы с марта 2022 года получили отсрочку по банковским гарантиям на ₽1,3 млрд. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Набор мер по поддержке столичных застройщиков был принят месяц назад. За это время к городу обратились 11 собственников земельных участков, которым на полгода отсрочено предоставление банковской гарантии. Инвесторы, получившие отсрочку, осуществляют строительство на 19 земельных участках общей площадью 37,14 га", - рассказал Ефимов.

Как отмечается в тексте, чтобы получить отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков, инвесторам нужно подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества.

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