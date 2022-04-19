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Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности

14:45
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Об этом сообщил российский МИД

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по стратегической стабильности.

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"Но пока признаков нет. Они попали в собственную западню, которую сами себе создали, в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей", - добавил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

По его словам, Вашингтон уверен, что "бизнес с Россией невозможен", но позиция Москвы такова - необходимо "не упражнениями риторическими заниматься, а все-таки понять меру собственной ответственности".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад во главе с США называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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