Российским школьникам рекомендовали сдавать телефоны перед входом в школу

Это гарантия качественного образования

Минпросвещения рекомендовало школьникам сдавать мобильные телефоны перед входом в учебное заведение или перед началом занятий.

С такой инициативой выступил глава министерства Сергей Кравцов. Использование гаджетов допустимо только в том случае, если этого требует учебный процесс.

"Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования", - подчеркнул Кравцов (цитата по РИА Новости).

Ранее Минпросвещения предложило начать изучение истории с первого класса в рамках предмета "Окружающий мир", чтобы воспитать в детях уважительное отношение к исторической памяти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"