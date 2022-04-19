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Российским школьникам рекомендовали сдавать телефоны перед входом в школу

14:49
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Это гарантия качественного образования

Минпросвещения рекомендовало школьникам сдавать мобильные телефоны перед входом в учебное заведение или перед началом занятий.
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С такой инициативой выступил глава министерства Сергей Кравцов. Использование гаджетов допустимо только в том случае, если этого требует учебный процесс.

"Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования", - подчеркнул Кравцов (цитата по РИА Новости). 

Ранее Минпросвещения предложило начать изучение истории с первого класса в рамках предмета "Окружающий мир", чтобы воспитать в детях уважительное отношение к исторической памяти.

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