У Илона Маска не оказалось собственного жилья

Зато есть личный самолет

Глава Tesla Inc Илон Маск, недавно признанный самым богатым человеком планеты, рассказал в интервью журналисту издания TED, что у него нет собственного жилья.

"Я буквально останавливаюсь у друзей. Если я еду в район залива Сан-Франциско, я просто кочую между свободными спальнями в домах своих друзей", - отметил предприниматель.

Он добавил, что значительную часть его повседневных расходов составляет обслуживание личного самолета.

Forbes оценивает состояние Маска в 269,5 миллиарда долларов, у бизнесмена семь детей. Ранее он сообщил, что может выкупить 100% акций соцсети Twitter.

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