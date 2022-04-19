Байден решил участвовать в президентских выборах 2024 года

Сейчас политику 79 лет

Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах в США 2024 года. Об этом нынешний хозяин Белого дома рассказал в приватной беседе одному из своих предшественников на этом посту, Бараку Обаме.

Как сообщил источник газеты The Hill, Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали. Действующий президент США убежден, что он единственный, кто сможет противостоять в грядущей выборной гонке бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Эксперты отмечают, что планам Бадена могут помешать низкие рейтинги. Последние опросы показывают, что его деятельность на посту президента не одобряют 53% американцев, а экономическую политику нынешней администрации одобряют лишь 35% опрошенных. Вызывает вопросы и возраст Байдена: сейчас ему 79 лет, а в начале второго срока, если он победит на выборах 2024 года, ему будет уже 82 года.

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