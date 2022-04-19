Ефимов: Выпуск лекарств от онкозаболеваний и ВИЧ начался в технополисе "Москва"

Компания нацелена на импортозамещение

Выпуск лекарств для людей с онкозаболеваниями и ВИЧ начался в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом во вторник сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мощности компании "Амедарт" из ОЭЗ "Технополис Москва" позволяют ежегодно производить до 10 млн упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств", - сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В текущем году компания "Амедарт" намерена выпустить 20 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом предприятие нацелено на импортозамещение.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в целом "Амедарт" изготавливает более 60 различных препаратов. "Кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, на предприятии начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности", - сказал он.

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