ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефимов: Выпуск лекарств от онкозаболеваний и ВИЧ начался в технополисе "Москва"

15:16
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Компания нацелена на импортозамещение

Выпуск лекарств для людей с онкозаболеваниями и ВИЧ начался в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом во вторник сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мощности компании "Амедарт" из ОЭЗ "Технополис Москва" позволяют ежегодно производить до 10 млн упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств", - сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В текущем году компания "Амедарт" намерена выпустить 20 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом предприятие нацелено на импортозамещение.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в целом "Амедарт" изготавливает более 60 различных препаратов. "Кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, на предприятии начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.