Роспотребнадзор: говорить о завершении пандемии не приходится

Регионы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России.

"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости".

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня среди подтвержденных случаев COVID-19 97,5% приходится на штамм "омикрон", 0,5% - на "дельту", 2% на прочие варианты. Регионам поручено принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 3462 больных коронавирусом. Зафиксировано 8640 новых случаев заражения. Скончались 235 заболевших.

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