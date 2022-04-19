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Роспотребнадзор: говорить о завершении пандемии не приходится

15:14
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Регионы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России.
В Москве заявили о минимальных показателях госпитализаций с ковидом

"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости".

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня среди подтвержденных случаев COVID-19 97,5% приходится на штамм "омикрон", 0,5% - на "дельту", 2% на прочие варианты. Регионам поручено принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 3462 больных коронавирусом. Зафиксировано 8640 новых случаев заражения. Скончались 235 заболевших.

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